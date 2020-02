Cinc ferits lleus en un accident a la C-16 a Viladomiu

Cinc persones van resultar ferides de caràcter lleu, ahir al vespre, en un accident a la C-16, en sentit sud, al seu pas per la colònia Viladomiu, al Berguedà. L'accident es va produir poc abans de 3/4 de 7 de la tarda i va obligar a tallar, durant més d'una hora, els dos carrils de la carretera, en sentit sud, al punt quilomètric 86, segons va informar el Servei Català de Trànsit. En l'accident s'hi va veure implicat un sol vehicle, que va sortir de la via i va bolcar. Com a conseqüència de l'accident, segons va informar el SEM, que va desplaçar quatre ambulàncies fins al lloc dels fets, cinc persones van resultar ferides lleus i van ser traslladades a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.