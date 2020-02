«Venim d'una etapa molt complexa i ara ens hem d'intentar recuperar»

Com afronta el nou càrrec?

Fa tot just quinze dies que hi soc i és una mica prematur, però ho faig amb il·lusió i ganes de treballar, com no pot ser d'altra manera. I amb reptes importants.

Quins són?

N'hi ha d'interns i d'externs. Venim d'una fase molt complexa i difícil per a l'organització amb importants mancances materials i humanes i ara hem d'intentar recuperar el nivell d'equipaments i infraestructures. Com a reptes externs, a nivell de regió, hi ha la col·laboració i interacció amb altres agències per poder donar una resposta òptima i de qualitat.

Des que es va crear la regió central, la seu és en mòduls prefabricats. Hi ha alguna previsió que això canviï?

És un dels objectius clau del meu mandat. S'ha de desbloquejar la signatura de la cessió de ter-renys i poder començar a funcionar, i ja veurem quan finalitza. No sé ni la data, ni quan començaran les obres. La qüestió és que el dia 3 ens reunim amb el regidor i l'alcalde de Sant Fruitós juntament amb els serveis tècnics per veure la ubicació.

Com es treballa en aquests mòduls?

El primer que faig és treure'm el barret davant la gent que fa 17 anys que hi treballa. El mòduls han complert un objectiu de forma excel·lent però ja han arribat a un nivell de col·lapse per la degradació de les estructures i també s'han de canviar espais perquè les necessitats són diferents, cal renovar-los.

I la possibilitat de renovar el parc de Manresa?

És un dels altres objectius. Ara estem pendents del tema de la nova seu de la regió, i quan ho tinguem orientat començarem amb el parc.

A part del de Manresa, hi ha altres parcs que necessitin una renovació?

Tenim el parc de Moià, que inaugurarem aviat, abans de l'estiu, espero. I el de Solsona també ja està en fase d'adjudicació d'obres. En el tema d'infraestructures, ara anem molt forts.

I el tema del personal?

Venim d'una situació molt crítica. Estem amb unes xifres de 32 bombers professionals per sota dels que hauríem d'estar. Això origina desajustos, moltes hores extres i no poder cobrir alguns forats. La direcció n'és conscient i fa dos anys es va iniciar el procés d'oposicions de bombers. Primer una de 150 efectius i una altra de 250, i també hi ha un concurs de sergents i oficials, però els resultats no es començaran a veure fins al desembre i gener propers. Aquest any encara serà complex, no podrem originar molts projectes però després sí que les plantilles s'estabilitzaran.

Quants bombers vindran a la regió central?

No ho sabem però cada parc hauria de quedar amb dos efectius menys dels que li tocarien, ja que ara estan amb quatre o sis menys, però no hi ha res segur.

Com afecta aquesta mancança els serveis?

Acaba afectant perquè no tens personal per fer pràctiques o maniobres i tot està dedicat a cobrir les guàrdies, però els serveis no es veuen afectats perquè es cobreixen amb hores extres. Tot i això, sí que hi ha una sobrecàrrega de treball a les plantilles, encara que, com dic, no afecta els serveis perquè després d'una guàrdia no es poden fer hores extres.

Parlant de serveis, han canviat els últims anys?

A nivell de regió, per a mi, és molt precipitat dir-ho, però a nivell general, tenint en compte el que passa en altres regions, hem notat un descens molt gran en indústries. També en trànsit, a nivell de prevenció a la C-55, s'hi han instal·lat les new jersey per separar els carrils, i en indústria i en trànsit tot el que es fa en prevenció es nota. El tema forestal és diferent perquè és molt estacional i condicionat a la sequera.

En els últims anys hi ha hagut pocs incendis importants a la regió central. Es pot abaixar la guàrdia?

No, perquè amb el canvi d'usos del sòl la massa forestal creix de forma exponencial amb una acumulació de combustible constant. També hi ha el canvi climàtic que no tenim ni idea de com anirà. Pot nevar a l'abril, poden caure 400 litres a l'agost... no tenim ni idea de què pot passar en dos o tres mesos i abans estava tot més marcat. Però pel que fa al bosc, hi ha un problema de mercat, perquè com que la seva explotació no és rendible, s'abandona.

Fa un mes teníem el temporal Glòria i cada cop hi ha més episodis com aquest. Amb el canvi climàtic canvia la feina dels bombers?

Ens generen un context de simultaneïtat, que és el més complex de gestionar. L'escenari d'incidències és exponencial però nosaltres no podem augmentar els recursos de forma exponencial. I aquests episodis de simultaneïtat són molt complexos perquè demanen recursos humans i materials i és difícil de gestionar amb les eines que tenim, que és la intel·ligència humana, que té uns límits per estrès i esgotament, i les eines tecnològiques, que també les tenim però amb límits.