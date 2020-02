S'enfronten a tres anys de presó per no pagar 28 menús en un restaurant de Cardona

Un home, M. G. G., juntament amb la seva filla, F. G. A., s'enfronten a una petició de tres anys de presó per no haver pagat un esmorzar i un dinar valorats en més de 700 euros al restaurant La Plantada de Cardona per a un grup format per 28 persones.

Segons consta en l'escrit d'acusació de la fiscalia, els dos acusats per aquest cas van fer una reserva al restaurant dos dies abans d'anar-hi. Un cop allà van presentar el comprovant, que suposadament haurien falsificat, d'una transferència de 700 euros que a l'establiment els havien demanat com a paga i senyal per al menú. Per aquesta raó, el fiscal acusa els dos processats d'un delicte d'estafa i demana per a ells una condemna a una pena de tres anys de presó.

Segons consta a l'escrit d'acusació del ministeri fiscal, els dies 18 i 19 d'octubre de l'any 2018, els dos acusats van contactar amb les dues responsables de l'establiment cardoní a través del correu electrònic per tal de reservar un menú d'esmorzar i dinar per a un total de 28 comensals per al dia 20 d'octubre.

En el dia assenyalat, cap a 2/4 de 10 del matí un grup de 27 persones, juntament amb l'acusada, es va presentar al restaurant de Cardona i ella hauria mostrat a les responsables de l'establiment el comprovant, suposadament falsificat, de la transferència de 700 euros.

En tenir constància del document, des de l'establiment van accedir a servir-los els menús pactats de forma prèvia sense que finalment mai els arribessin a cobrar, segons afirma el fiscal. L'àpat va tenir un cost total de 756 euros per a l'establiment de restauració cardoní.

El ministeri públic acusa pare i filla de ser els autors d'un delicte d'estafa, pel qual demana per a ells una condemna de tres anys de presó i la inhabilitació per a l'exercici del dret al sufragi passiu durant el temps de la condemna privativa de llibertat.

A més a més, el fiscal reclama que se'ls imposi, de forma solidària entre els dos acusats, el pagament d'una indemnització de 756 euros a les propietàries del restaurant pels danys causats per l'impagament de l'àpat dels 28 comensals, i també que es facin càrrec dels costos del procés judicial.

El judici per aquests fets està assenyalat per a avui al matí al jutjat penal número 3 de Manresa.