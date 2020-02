Detenen dos menors per un robatori violent a Manresa

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dijous dos menors d'edat com a presumptes autors d'un robatori amb violència, a Manresa, el passat 29 de desembre. Els dos menors van passar ahir a disposició de la Fiscalia de Menors.

Estan acusats d'un robatori amb violència que va tenir lloc el passat 29 de desembre a la carretera de Vic de Manresa, al voltant de les 7 del matí. La víctima anava caminant a la feina quan dues persones el van empènyer per darrera. Un dels nois el va agafar escanyant-lo per darrera i li va immobilitzar el braç mentre l'altre el va escorcollar i li va sostreure el telèfon mòbil i diners. Tot seguit li van clavar un cop de puny i van fugir. Després de diverses gestions, aquest dijous, els Mossos d'Esquadra van localitzar i detenir els dos menors com a presumptes autors del fets, a Manresa.