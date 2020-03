Els Bombers reben 15 avisos de la regió central per problemes amb el vent

| Arxiu Particular

Els Bombers han actuat a la plaça de Sant Domènec per una falsa alarma

Els Bombers han rebut fins les 12 del migdia un total de 15 avisos a la regió central. Entre els més destacats, hi ha la caiguda d'una branca sobre un cotxe, a Sant Fruitós de Bages, a la carretera de Berga, a l'alçada del polígon Casanova. La branca ha causat danys al vehicle però no hi ha hagut ferits.

A Manresa, també han actuat a la plaça de Sant Domènec, alertats per la possible caiguda d'uns vidres, encara que malgrat la seva vistositat, amb el camió escala al mig de la plaça, l'actuació, segons fonts dels bombers ha quedat en una falsa alarma.

A l'Anoia hi ha hagut tres avisos per vent i a un altre a Martorell.