Un acusat d'haver intentat obtenir Rivotril amb receptes falses, el 3 d'abril del 2018 en una farmàcia de Berga, va admetre els fets, ahir, davant del jutge a Manresa.

Després del judici, l'home, amb la condició de mantenir l'anonimat, va explicar a Regió7 que ho va fer perquè en aquell moment «no tenia feina i era una manera de fer diners per pagar multes i mantenir els fills». Sense voler entrar en gaires detalls, va explicar ho havia fet després que «un noi que conec de vista m'ho proposés».

Després de pactar amb la fiscalia una condemna de tres mesos i un dia de presó i una multa de 364 euros, assegurava que ara té feina, i que «pel judici i tots els problemes que he tingut per culpa d'això [intentar comprar medicaments amb receptes falses] no ho tornaré a fer». L'acord amb la fiscalia i el fet que no tingui antecedents penals li evitarà l'entrada a presó sempre que no delinqueixi en el termini de dos anys.

En el seu cas, la fiscalia l'acusava d'utilitzar de manera conscient un document falsificat sense que ell l'hagués l'elaborat per aconseguir el fàrmac. Ho va provar en diverses farmàcies berguedanes fins que, finalment, una va donar l'alerta. La recepta estava falsament emesa per una doctora madrilenya.

Aquest, però, no és l'únic cas d'aquest tipus que hi ha hagut a Berga recentment. El 16 de desembre la Policia Local de la capital berguedana i després de rebre l'alerta d'una farmàcia va enxampar dues persones amb 17 receptes falsificades de Rivotril a les quals també van trobar tres capses de medicament al seu vehicle, a més d'una navalla de tipus papallona.