Controls al peatge de Castellbell, a la C-16, per evitar desplaçaments a segones residències

Els Mossos volen evitar que els ciutadans se'n vagin de cap de setmana i per aquest motiu han instal·lat un punt de control al peatge bagenc de la C-16, a Castellbell i el Vilar. Es tracta d'un punt molt transitat per habitants de la zona metropolitana que es desplacen a la Catalunya Central o als Pirineus. La policia vol evitar desplaçament a segones residències, com els registrats el passat cap de setmana, i recorden que el confinament significa estar permanentment al domicili habitual. En aquest sentit avisen que els conductors que es desplacin innecessàriament i amb més d'un ocupant al seu interior, a no ser que sigui una persona dependent i que per una urgència no pugui conduir, seran sancionats. El cost de la multa és d'un mínim de 600 euros. També adverteixen que si aquests conductors es troben un altre punt e control, tornaran a ser sancionats. A 1/4 d'1 del migdia els Mossos ja havien sancionat tres persones.

En aquest sentit, el Servei Català de Trànsit –SCT– adverteix que hi haurà controls a diferents punts de la xarxa viària del país per evitar la mobilitat de trànsit el cap de setmana. També recorden que el confinament inclou no fer activitats esportives a l'aire lliure i a la natura i per aquest motiu demana a la ciutadania que no agafi el cotxe a primera hora del matí ni a la nit per escapolir-se de la vigilància policial. A l'àrea metropolitana de Barcelona, la circulació ha caigut un 49,2% respecte un divendres habitual, i fins a les 8 del matí hi han circulat 78.139 vehicles.