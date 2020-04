S'incendia una caixa de fusibles a Masquefa sense provocar ferits

Els Bombers van rebre aquest dijous a la nit l'avís d'un incendi elèctric a l'avinguda de Can Valls de Masquefa. Una caixa de fusibles es va encendre al voltant de les 10 de la nit a la via pública. No va provocar ferits ni altres danys materials. Els Bombers van avisar la companyia elèctrica i aquesta es va fer càrrec de l'avaria.