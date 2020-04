Denunciats per acampar, fer foc i pescar al pantà de Susqueda en ple estat d'alarma

Els Agents Rurals van denunciar un grup de persones que havien acampat, feien foc i pescaven al pantà de Susqueda, en ple estat d'alarma. Els infractors havien aixecat un tendal de campanya en un camí lateral del pantà, desplegant tot el material necessari –canyes, rodets i barca inflable- per a la pesca continental. Els Agents Rurals els van enxampar i denunciar, i recorden que la pesca continental no està permesa durant l'estat d'alarma. Durant la jornada d'ahir dissabte, es van aixecar 27 actes i fer 10 denúncies per incomplir el confinament. Entre les quals el cas d'una dona que va sortir a passejar amb el seu gos de més de 12 anys –no habituat a caminar tant- i que va haver de demanar ajuda després que l'animal es desplomés esgotat.