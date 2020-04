Detingut un jove a Manresa que acumulava 17 denúncies per desobeir el confinament

La Policia Local va detenir, dijous a la nit a Manresa, a un jove de 18 anys per desobeir el decret de confinament.

Els fets van tenir lloc al carrer de la Font del Gat. Els agents el van aturar per veure si la seva presència al carrer estava justificada. No era així, expliquen en un comunicat, on afegeixen que en comprovar la seva identitat van veure que acumulava 13 denúncies administratives per no respectar el confinament, quatre denúncies penals per la desobediència reiterada i una detenció pel mateix motiu.

Arran dels fets, la policia el va arrestar per un presumpte delicte de desobediència greu.