El Pont de Vilomara decreta tres dies de dol per l'homicidi d'una veïna

La casa on van trobar la víctima i van detenir el pressumpte homicida ROGER JUNYENT

L'ajuntament del Pont de Vilomara ha decretat tres dies de dol per la mort d'una veïna del municipi a mans d'un home, que ja ha estat detingut. L'alcalde del municipi, Enric Campàs, ha explicat que per l'actual situació de confinament no es podrà fer un minut de silenci. L'alcalde també condemnat els fets i s'ha mostrat consternat pel succés.

Segons ha explicat el mateix alcalde, la víctima és una dona de 63 anys i el presumpta homicida, un home de 52, que ja ha estat detingut, no feien gaire vida social al poble encara que si que s'hi deixaven veure i molts veïns els coneixien de vista. Campàs també ha concretat que actualment, cap dels dos estava empadronat al muncipi. Segons han explicat uns veïns, feia algunes setmanes que la víctima i el detingut se'ls veia junts a la casa on aquest dijous van trobar la víctima, i l'home, que també presentava ferides i que en aquests moments està ingressat en un hospital sota custòdia policial a l'espera de passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia.

D'altra banda, ara per ara la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra, que ha assumit la investigació del cas descarten que es tracti d'un crim de violència en l'àmbit de llar ja que no hi hauria una relació sentimental entre ells.

Els fets van passar al carrer Coloms de la urbanització River Park i van ser uns veïns els qui van alertar de la possibilitat que a la casa s'hi hagués comès un crim. Quan els agents van arribar al lloc dels fets van constatar que hi havia un home que presentava algunes ferides i una dona a l'interior del domicili de la qual la dotació del SEM en va constatar la mort poc després, malgrat els intents dels agents i dels sanitaris per fer-li reanimació cardiopulmonar.