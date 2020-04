Lledoners i les presones de Brians incorporen dinamitzadors per reforçar l'esport I l'educació entre els presos

La Generalitat ha incorporat una trentena de dinamitzadors de reforç a les presons catalanes perquè els presos facin activitats educatives i esportives als centres mentre es mantingui l'estat d'emergència sanitària per la Covid-19. De moment, segons ha informat el departamento de Justícia una vintena ja han començat a treballar amb els interns i la resta ho farà en les properes dues setmanes. En el cas de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, s'hi incoporen un total de tres professionals mentre que a les presons de Brians 1 i de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, amb més interns, s'hi han incorporat un total de quatre dinamitzadors a cada centre penitenciari.

La funció d'aquests dinamitzadors és col·laborar amb els psicòlegs, educadors i monitors en en l'organització i acompanyament d'activitats per al temps de lleure dels interns, que ara ha augmentat per les mesures adoptades als centres penitenciaris per evitar la propagació del virus entre professionals i presos. Les escoles d'adults que hi ha als centres penitenciaris, de la mateixa manera que les que hi ha a l'exterior, han suspès la seva activitat, i també s'han ajornat els cursos de formació ocupacional.

La tasca dels dinamitzadors és promoure la participació dels interns i les internes a través de les propostes educatives i esportives que fan, que també afavoreixen l'aprenentatge de valors, com la solidaritat, el respecte, el treball en equip i els hàbits saludables.

Un cop s'hagin incorporat tots els professionals previstos, les presons catalanes disposaran d'una trentena més de professionals de suport que els que tenien fins ara. Els centres penitenciaris amb més interns –Brians 1, Brians 2 i Quatre Camins– compten amb quatre nous professionals amb aquest perfil, que organitzen activitats en els diferents mòduls, de dilluns a diumenge. Mentre que Lledoners, Puig de les Basses, Mas d'Enric i Ponent tindran nous tres dinamitzadors. Dones i Joves incorporaran dos professionals per centre.



Es reprenen l'atenció especialitzada

D'altra banda i des de fa uns dies també s'han reprès algunes de les activitats d'atenció especialitzada, com ara les adreçades a interns amb drogodependències, interns amb discapacitat intel·lectual, dones i col·lectius LGTBI. Aquestes activitats les presten professionals d'entitats externes que havien reduït en alguns casos, o aturat en altres, les seves entrades i sortides dels centres penitenciaris per minimitzar el risc de contagis.