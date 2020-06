Crema una xurreria mòbil al mercat de la Font de Manresa

Una xurreria mòbil instal·lada al mercat de la Font dels Capellans de Manresa va cremar ahir al matí. La parada estava instal·lada al carrer Fra Jacint Coma i Galí al mercat ambulant que els dimarts té lloc al barri manresà.

Com a conseqüència de l'incendi no es van haver de lamentar danys personals però la xurreria va quedar totalment cremada, segons van concretar fonts dels Bombers de la Generalitat, que van rebre l'avís a les 7.33 h i van treballar-hi amb un total de tres dotacions per extingir les flames. Segons alguns veïns, la causa del foc hauria estat el sobreescalfament de l'oli de la fregidora, que va provocar petites explosions i el posterior incendi de la xurreria.