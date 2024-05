Un anoienc s’enfronta a 13 anys de presó per assetjar sexualment una menor

Un anoienc s'enfronta a una pena de 13 anys de presó acusat d'haver assetjat sexualment una menor de 15 anys a través d'Instagram. L'home utilitzava aquesta xarxa social per contactar amb la víctima i amenaçar-la perquè li enviés fotografies de caràcter sexual. Posteriorment, difonia aquestes imatges per Internet com a contingut pornogràfic. La Fiscalia l'acusa d'un delicte de ciberassetjament sexual a menors de 16 anys i de distribució i elaboració de material pornogràfic. El judici se celebrarà el pròxim 16 de maig a l'Audiència de Barcelona.

L'escrit d'acusació de la Fiscalia relata que l'acusat, major d'edat i sense antecedents penals, va contactar amb la víctima per Instagram a principis del 2018, "mogut pel seu ànim libidinós i sabent que era menor de 16 anys". Precisament, el fiscal subratlla que es va aprofitar "de la seva edat i vulnerabilitat" per guanyar-se la seva confiança i aconseguir que li enviés fotografies i vídeos sexuals, en els quals la menor apareixia despullada o mig despullada. En els següents mesos, l'acusat li va continuar demanant més fotografies "fins al punt d'arribar a amenaçar-la de fer-li la vida impossible", assegura Fiscalia. Davant de les seves amenaces, la menor va accedir i li va enviar més contingut sexual.

Una vegada obtenia les fotografies, l'acusat les difonia per Internet a través del servidor Mega, de forma que els arxius es trobaven a disposició dels usuaris que tinguessin la direcció d'aquest servidor, segons explica el fiscal en l'acusació.

La investigació policial iniciada a partir de la denúncia de la víctima va permetre que el setembre del 2019 es dugués a terme una entrada al seu domicili. Durant el registre, se li van intervenir diferents aparells electrònics, com un telèfon mòbil, una targeta i un llapis de memòria. Els dispositius requisats contenien imatges i vídeos de caràcter sexual, en els quals apareixien noies menors. El fiscal diu que l'acusat posseïa aquestes imatges per satisfer el seu desig sexual i per facilitar el seu visionat a terceres persones a través del servidor Mega.

El fiscal considera que aquests fets són constitutius d'un delicte de ciberassetjament sexual a menors de 16 anys, d'un delicte d'utilització de menors d'edat per a l'elaboració de material pornogràfic i d'un delicte de distribució de pornografia infantil. Davant d'aquests fets, es sol·licita una pena de 13 anys de presó per a l'acusat, així com la prohibició de comunicar-se o acostar-se a una distància inferior als 1.000 metres de la víctima i la inhabilitació per exercir qualsevol ofici o professió que comporti el contacte amb menors.

En concepte de responsabilitat civil, es demana una indemnització de 3.000 euros pels danys morals causats a la víctima. El judici se celebrarà la setmana que ve a la secció novena de l'Audiència de Barcelona.

Subscriu-te per seguir llegint