El Sindicat Independent de la Policia Local de Manresa adverteix que només tindran sis agents més al carrer

El Sindicat Independent de la Policia Local de Manresa ha advertit en un comunicat que l'increment d'efectius del cos al carrer que recentment va anunciar l'Ajuntament a la pràctica només es tradueix en sis policies interins, "que per normativa no poden portar armes de foc i no tenen una plena formació policial".

El comunicat sorgeix arran de l'anunci de l'Ajuntament que tindria 23 agents més al carrer per reforçar la seguretat ciutadana, comptant els deu que deixaran de fer vigilància als edificis municipals per passar a patrullar al carrer a partir de la contractació de vigilància privada. Sobre aquesta qüestió, el sindicat avisa que els agents que s'alliberaran tenen "edats pròximes a la jubilació" i assenyala que no té constància que, fins al moment, s'hagi implantat la mesura. De fet, l'Ajuntament ja va anunciar que aquest canvi es preveu posar en marxa després de l'estiu.

Respecte als 13 agents restants que s'han d'incorporar, el sindicat aclareix que sis d'ells són interins, "fet que vol dir que no tenen la mateixa formació ni eines que un policia, ja que no porten armes de foc i es dedicaran a tasques de vigilància i custòdia de la nova comissaria de proximitat". D'altra banda, recorda que estan pendents de la pròxima incorporació de 4 agents de policia que aviat finalitzan la seva formació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, un agent de policia provinent d'una mobilitat interadministrativa que ja s'ha incorporat i s'acaben de publicar la convocatòria de 2 places d'agent de policia, que es podrien incorporar a partir del 2025.

En aquest sentit, assenyalen que actualment es pot parlar de la incorporació immediata o propera de 5 agents del ISPC l'agost de 2024, 1 de mobilitat interadministrativa ja operatiu i 6 policies interins a finals de juliol. "Però hem de contar que entre l'any 2023 i 2024 s'hauran jubilat aproximadament 6 policies, el que ens deixa amb l'única incorporació de 6 policies interins", adverteixen en el comunicat.