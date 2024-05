El nou impost català per vehicles

L'excés de contaminació ha fet que s'hagin hagut de regular certes zones, per tal d'evitar un mal major. Això ha succeït, majoritàriament a les ciutats. Per tal de controlar l'emissió de gasos contaminants, hi ha diverses zones on no es pot accedir amb el vehicle o només hi pots accedir amb alguns vehicles. Aquestes restriccions per zones ZBE (zones de baixes emissions) ha fet que més de 140.000 conductors de Barcelona denunciessin les multes que havien rebut. Això ha fet que s'haguessin d'anul·lar. Per tal que això no torni a succeir, Catalunya ha aprovat un nou impost al respecte: coneix-lo!

Des del passat dijous podeu consultar el padró provisional que conté el llistat de vehicles que han de pagar l'impost sobre les emissions de CO₂. L'Agència Tributària de Catalunya ofereix una pàgina web on es pot consultar si el titular d'un vehicle ha de pagar aquest tribut.

Com saber si he de pagar

La pàgina de consulta ofereix dues maneres d'accedir al padró provisional: una consulta bàsica, a la qual es pot accedir amb el DNI del titular i la matrícula del vehicle, o una consulta completa, a la qual es pot accedir amb la identificació digital (idCAT Mòbil).

En cas de fer una consulta bàsica, només podreu visualitzar les dades d'un únic vehicle. En canvi, si s'accedeix a la consulta completa, es pot consultar el llistat complet del padró, a més de poder fer les gestions disponibles de tots els vehicles de la persona titular.

Des de la mateixa pàgina de l'Agència Tributària de Catalunya és possible, a més de consultar la llista, fer el pagament de l'impost, així com domiciliar l'impost o fraccionar-ne el pagament, en cas que sigui un import superior als 100 euros.

Malestar entre els conductors

Com era d'esperar, el pagament d'aquest impost no ha agradat a la majoria dels conductors. Josep Nada (@josepnada), un usuari de X, antic Twitter, posa el focus que aquest impost afecte, sobretot, aquelles persones que "circulen amb un dièsel de 15 anys i no tenen diners per canviar-se de cotxe".

Altres usuaris retreuen a l'Administració que l'impost castiga "classes populars" obligades a utilitzar el cotxe per anar a treballar, ja que fora de Barcelona no hi abunden les alternatives en transport públic que siguin viables.