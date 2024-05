Col·lapsen diverses plantes d'un bloc deshabitat al carrer Sobrerroca de Manresa

Diverses plantes del bloc situat al número 27 del carrer Sobrerroca han col·lapsat aquesta nit de dilluns, segons els Bombers de la Generalitat. El bloc té quatre pisos, està deshabitat i s'hi han esfondrat la teulada i tres forjats.

Els serveis d'emergències han rebut la trucada que els avisava de l'incident a les 10 del vespre. Els veïns els han alertat després de sentir un fort soroll. Fins al carrer Sobrerroca s'hi han desplaçat nou dotacions dels Bombers, que des de fora ja han pogut veure que l'esfondrament havia estat de diverses plantes. Entre els equips que hi han treballat, hi havia la unitat canina, que ha estat l'encarregada de restrejar que no hi hagués ningú a l'interior i el Grup d'Estructures Col·lapsades.

Després de revisar l'immoble han confirmat, juntament amb el propietari, que no hi havia ningú a l'interior. De forma preventiva, els Bombers han evacuat 8 persones dels edificis propers, que han passat la nit a casa de familiars. Els Bombers hi treballaran per verificar que les estructures estan en bon estat.

Fins al lloc s'hi han despaçat també l'arquitecte municipal, la Policia Local de Manresa, els Mossos d'Esquadra i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).