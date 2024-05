Un cotxe explota i crema dos vehicles més al pàrquing de la Clínica Sant Josep de Manresa

Tres vehicles s'han incendiat aquesta tarda al pàrquing exterior de la Clínica de Sant Josep de Manresa arran de l'explosió d'un dels vehicles. Testimonis de l'incident han explicat a aquest diari que han sentit una forta explosió d'un dels cotxes aparcats a la zona i, posteriorment, han vist com cremaven dos cotxes més que es trobaven a la vora. Segons els testimonis, el cotxe que ha explotat cremava per la zona del motor.

Els serveis d'emergències han rebut l'avís per l'incident quan faltaven pocs minuts per les 4 de la tarda i quatre dotacions dels Bombers s'han desplaçat fins al carrer dels Caputxins, on es troba l'aparcament exterior de la clínica. Els Bombers han informat que l'incident no ha deixat persones ferides i, en aquests moments, ja han pogut extingir les flames.

L'explosió ha tingut lloc a la part del darrere del pàrquing de la clínica, al costat del centre residencial la Llum. La gent que es trobava a l'interior ha hagut de romandre confinada una hora durant l'actuació dels serveis d'emergències. D'altra banda, també s'ha paralitzat l'activitat de les consultes i les entrades al Centre de Medicina de l'Esport (CIMETIR).