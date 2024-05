El Banc Central Europeu preveu que els salaris es normalitzin el 2026

Segons Philip Lane, el Banc Central Europeu, podria rebaixar el tipus d'interès la setmana que ve. L'economista en cap del BCE ha advertit que tot i la possible baixada per part de la institució, la política monetària necessitarà mantenir-se en terreny restrictiu durant tot el 2024. El 2025 podria mirar de discutir-se la normalització de la dita política.

"Excepte grans sorpreses, ara mateix n'hi ha prou amb el que veiem per eliminar el nivell màxim de restricció", reconeix l'economista irlandès en una entrevista amb Financial Times que recull l'agència Europa Press, on assenyala que el flux de dades dels pròxims mesos ajudarà el Consell de Govern del BCE a decidir la velocitat amb què eliminarà més restriccions.

Tot i això, Lane subratlla que "les coses seran accidentades i graduals" i adverteix que encara caldrà ser restrictius "durant tot l'any", encara que dins d'aquesta zona restrictiva es podrà baixar "una mica". El 2025 serà quan les previsions apuntin a la desacceleració dels salaris; en aquells moments hi haurà un debat sobre la normalització. "Si no arriba una sorpresa, el debat d'aquest any consisteix a continuar sent restrictiu. Però el nivell exacte de restricció necessari dependrà de les dades", explica.

En aquest sentit, l'economista en cap del BCE sosté que la magnitud de la inflació encara suposa la necessitat de ser restrictius aquest any, per assegurar-se que la pressió de costos no impulsi gaire els augments de preus. Tot i això, en termes de la taxa real, Lane apunta que, amb la inflació baixant en comparació amb la registrada la tardor de l'any passat, es pot tenir la mateixa quantitat de restriccions real amb una taxa nominal més baixa.

Què passarà amb l'economia aquest 2024? / freepik

Normalització de salaris el 2026

La setmana passada, el BCE va informar que la pujada dels salaris negociats a la zona euro va assolir el 4,69% interanual el primer trimestre del 2024, fet que suposa una acceleració respecte de l'alça del 4,45% de l'últim trimestre de l'any passat.

D'aquesta manera, la pujada dels salaris negociats a la zona de l'euro en els primers tres mesos del 2024 va tornar a fregar l'increment interanual rècord del 4,70% registrat el tercer trimestre del 2023. Tot i aquest repunt, Lane considera que, si s'analitza en detall, el sentit general dels salaris encara apunta a una desacceleració, tot i que puntualitzada, ja que aquesta desacceleració no significa necessàriament un retorn immediat a l'estat estacionari, car que el 2024 “l'ajust és clarament força gradual”.

Tot i això, l'economista irlandès afegeix que, si bé les projeccions apunten a una desacceleració més gran l'any que ve, les expectatives suggereixen que "els salaris no es normalitzaran fins al 2026". "En termes més generals, hem dit que la inflació es recuperarà aquest any i que els salaris també es recuperaran fins a cert punt. Però hi ha una tendència a la baixa, encara que bàsicament hi haurà fluctuacions al voltant d'aquesta tendència", conclou.