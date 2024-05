Donen per fet el fitxatge de Pedro Martínez pel València

Pedro Martínez serà l'entrenador del València Basket almenys durant la propera temporada. És la notícia que avançar dilluns a la nit RAC-1 i que ha estat confirmada per d'altres mitjans, com ara Las Provincias i la COPE a València. Sembla que l'acord seria per un any amb opció a un altre i que el fins ara tècnic dels taronja, Xavi Albert, seria el seu principal tècnic ajudant. Falta que el club ho oficialitzi.

El contracte seria per a la propera temporada amb opció a una altra. El València està en compàs d'espera per dos motius. El primer és que es troba a pocs mesos d'inaugurar el Roig Arena, el seu nou pavelló, al costat de l'Alquería del Bàsquet, les instal·lacions de primer nivell on es preparen tots els equips del club. L'altre és que encara no sap si la temporada vinent jugarà l'Eurolliga o l'Eurocup.

El tècnic torna a l'equip amb el qual va guanyar la Lliga Endesa el 2017 i del qual va sortir aquell mateix estiu, ja que havia expressat el seu desig de marxar-ne mesos enrere i l'entitat ja tenia aparaulat Txus Vidorreta. D'aquesta manera, tanca cinc anys al Baxi Manresa, en la que ha estat la seva tercera etapa al club. Durant aquestes cinc temporades, el Baxi ha entrat dues vegades als play-off de la Lliga Endesa, ha jugat dues fases finals de la Copa del Rei i va disputar la final de la Lliga de Campions el 2022. En el seu primer any, el del covid, a més, només es va quedar a tretze punts de disputar la fase final de la bombolla de València.

Amb la sortida de Pedro Martínez, que ja s'avançava des de feia dies, el Baxi haurà d'emprendre el camí de buscar tècnic, una feina que ja està iniciada. Entre els entrenadors que sonen i que ara mateix no tenen equip hi ha Joan Peñarroya, que ja va agafar les regnes de la formació vermella en el primer any després d'ascendir des de la Lliga LEB Or, just abans d'arribar Pedro Martínez. Després, Peñarroya va entrenar dos anys el San Pablo Burgos, un el València i un i pocs mesos el Baskonia, del qual va ser destituït el passat octubre. El seu successor, Dusko Ivanovic, tampoc no continuarà a la banqueta vitoriana, segons es va saber dilluns.

D'altres noms que podrien sonar són el de Moncho Fernández, que no continua al descendit Obradoiro, o Salva Camps, segon de Pedro Martínez fins l'estiu passat i que va ser destituït a mitja temporada a Girona. També hi podria haver una aposta de futur d'un tècnic que segueixi amb l'estil de moltes possessions i joc ràpid que ha deixat Pedro Martínez com a llegat i que ja s'aplica a la base.