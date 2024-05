L'AEMET parla de “bloquejos en omega”: un nou fenomen que arriba a Espanya i afectarà Catalunya de ple

Continua la inestabilitat en el temps a Espanya, i aquesta setmana ho fa per mitjà d'un nou fenomen els efectes del qual es notaran especialment en comunitats com Catalunya. L'arrencada d'aquesta última setmana del mes ha estat més aviat calorosa, amb valors que superaven els 30 graus a diversos punts del sud de la Península.

Tot i això, a partir de dimecres l'escenari meteorològic canviarà del tot. Després d'una "estabilització transitòria" que tindrà lloc a causa de l'ascens d'una dorsal, un embossament d'aire fred que arribarà pel nord-est després de despenjar-se del continent europeu, afavorit per la configuració d'un "bloqueig en omega", seran els grans protagonistes en aquest comiat del mes de maig, informen des de 'Meteored'. "A partir de dijous probables xàfecs al terç nord i aquest peninsular", avisen des de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

Què és un bloqueig en omega?

El fenomen de bloqueig en omega rep aquest nom per la seva forma, resultat de la formació de borrasques a banda i banda, mentre que al centre es forma un anticicló. Els seus efectes depenen de la localització geogràfica que adquireixi, que en aquest cas afavorirà la desvinculació d'un embossament d'aire fred des del nord-est, afectant zones de l'extrem nord i est, com és el cas de la comunitat catalana.

Tempestes a Catalunya

L'entrada d'aquesta massa d'aire fred vindrà acompanyada de tempestes que castigaran Catalunya durant la jornada de dijous i divendres. "Descarregaran xàfecs intensos que aniran acompanyats de calamarsa i vent", avisen des de l'esmentat mitjà. Aquestes precipitacions s'estendran a zones d'Osca i les Balears, mentre que a Navarra i el vessant cantàbric predominarà la nuvolositat amb pluges febles o moderades. "Es podrien produir alguns xàfecs aïllats en altres regions del vessant mediterrani", afegeixen des de 'Meteored'.

Amb tot, des de Meteocat informen que, si bé les temperatures d'aquesta setmana estaran per sota de la mitjana habitual per a aquesta època de l'any a Catalunya, el nivell de precipitacions es mantindrà dins de la normalitat o fins i tot una mica per sota. Així mateix, de cara a la setmana que ve passarà tot al contrari: temperatures per sobre de la mitjana i precipitacions per sota.

Cap de setmana d'incertesa

En un cap de setmana marcat per la incertesa, els models emprats per aquest mitjà apunten que dissabte podrien repetir-se els forts xàfecs a Catalunya i Balears, així com al Pirineu, Navarra i Cantàbric oriental. La intensitat d'aquestes pluges en aquestes regions es rebaixarà de cara a diumenge, malgrat que "encara quedarien ruixats residuals".