Una baralla entre interns a Lledoners acaba amb ferits per contusions

Lledoners ha viscut un nou incident aquest cap de setmana amb una baralla entre dos grups d'interns que va deixar contusions a alguns d'ells i als funcionaris que hi van intervenir. L'enfrontament, que va tenir lloc dissabte al mòdul 6, va obligar a activar el codi 2 per aldarulls, segons ha confirmat a aquest diari el Departament de Justícia. No hi va haver ferits de gravetat, tot i que fonts sindicals asseguren que els interns van utilitzar pals d'escombra i objectes punxants per colpejar-se. Els sindicats també diuen que un dels interns va acabar ferit per una punxada amb unes tisores, una informació que el Departament no ha confirmat.

Les fonts sindicals expliquen que la tensió al mòdul on va tenir lloc la baralla va començar dies enrere, quan un pres que acumula diversos incidents va increpar un altre del mateix mòdul. A partir d'aquest moment, apunten que es van formar dos bàndols enfrontats amb amenaces i acusacions que el dissabte van derivar en una baralla. En aquest sentit, les mateixes fonts sindicals denuncien que malgrat que l'ambient feia dies que era tens, en el moment de l'incident, només hi havia tres funcionaris en el mòdul.

Tant els treballadors que van intervenir per frenar la baralla com els interns van acabar amb contusions. Malgrat que no hi va haver ferits de gravetat, els implicats van passar per infermeria per fer una exploració i avaluar el seu estat de salut. Segons les fonts sindicals, un d'ells presentava una ferida compatible amb un atac amb tisores, tot i que al Departament no li consta en la incidència. Els presos que van participar en la baralla van ser traslladats al Departament Especial de Règim Tancat (DERT).

El diumenge es va produir un nou incident a Lledoners, al mòdul 8. En aquest cas, després d'un enfrontament entre diversos presos, que també van utilitzar pals d'escombra per colpejar-se, cinc d'ells van ser traslladats al mòdul d'aïllament.

