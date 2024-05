Escorcoll policial al Parlament Europeu per les sospites d'ingerències russes en vigíles del 9-J

Les seus de Brussel·les i d'Estrasburg del Parlament Europeu han estat objecte aquest dimecres d'un escorcoll policial en el marc d'una investigació sobre presumptes ingerències russes a l'eurocambra, a deu dies de les eleccions del 9 de juny. La Fiscalia federal belga sospita d'una trama de pagaments a membres del Parlament per fer propaganda del règim de Vladímir Putin. Els escorcolls d'avui s'han centrat en les oficines a les dues seus d'un treballador de la cambra, que algunes informacions assenyalen com a assistent de l'extrema dreta. En un comunicat el fiscal ha recordat que la investigació va arrencar l'abril d'aquest any i que avui també s'ha escorcollat la residència del treballador al municipi d'Schaerbeek.

Al mateix comunicat, la Fiscalia belga indica que els escorcolls formen part d'un "cas d'interferència, corrupció passiva i pertinença a organització criminal", vinculat a "indicacions d'interferències russes".

En aquest context, el ministeri públic investiga si membres del Parlament Europeu van ser contactats i van rebre pagaments per promoure propaganda russa a través del web de notícies 'Voice of Europe'.

Finalment, la Fiscalia belga afirma al comunicat que hi ha "indicacions" que indiquen que el treballador del Parlament Europeu en qüestió "va jugar un rol significant" en l'assumpte.