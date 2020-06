Mor a Castellfollit del Boix un veí de Sant Vicenç per un accident de bicicleta

Luis Luna, veí de Sant Vicenç de Castellet de 56 anys d'edat, va morir ahir al matí quan anava en bicicleta per un camí del terme municipal de Castellfollit del Boix. El cos va ser trobat en un barranc i presentava politraumatismes, però s'està pendent de saber la causa de la mort. En les properes hores s'efectuaran les proves forenses.

Una de les causes podria ser els mateixos traumatismes, segons apunten fonts del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) que el van atendre, sense descartar altres possibles causes prèvies a la caiguda, ni la causa del mateix accident.

Els Bombers van rebre l'avís a les 11 del matí, quan la seva dona va trucar al 112. Luna tenia activat un sistema de seguiment GPS amb el qual la seva dona podia saber on era en tot moment. En veure que el seu marit feia estona que estava quiet al mateix lloc va decidir trucar als serveis d'emergència perquè anessin a aquella zona i comprovar si li havia passat alguna cosa.

Van ser dues les dotacions de Bombers que es van traslladar al lloc de l'accident i que van localitzar el cos que semblava que havia caigut per un precipici, al voltant de 2/4 de 12. Tres dotacions terrestres del SEM també hi van anar. Des del SEM apunten que també van estudiar la possibilitat d'utilitzar un helicòpter, però en veure que la zona on era el cos no era de difícil accés, aquesta idea es va descartar. El personal mèdic del SEM el va intentar reanimar però finalment no va ser possible.

Luis Luna era vicepresident del Club Natació Castellet des de feia 4 anys, però ja formava part de la junta des de feia com a mínim 8 anys, on havia desenvolupat les funcions de vocal i tresorer. La seva relació amb el CN Castellet era molt destacada, i una prova d'això és que els seus dos fills també en formen part des de fa anys.

Com destaquen coneguts de la víctima, Luna era una persona molt vinculada a l'àmbit cultural del municipi, sobretot per la seva participació en l'associació dels romans, coneguts principalment per la seva contribució a la cavalcada de Reis de Sant Vicenç. Actualment Luna era el tresorer d'aquesta jove organització.