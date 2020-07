Protecció Civil activa l'alerta per l'onada de calor i demana extremar precaucions

Protecció Civil va activar ahir el pla Procicat per onada de calor davant la previsió de temperatures «extremes» fins dissabte. El departament de Salut ha posat en fase 2 el pla d'actuació per prevenir els efectes sobre la salut. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, avui s'inicia un episodi de temperatures màximes extremes.

Les temperatures més altes s'assoliran demà i s'espera que la temperatura mínima no baixi dels 20 graus, tret de zones de munta-nya. La propera matinada, la temperatura s'acostarà localment als 25 graus al litoral central i sud, la vall de l'Ebre i Ponent.

Avui, l'alerta per temperatures extremes afectarà les Terres de Lleida, però de cara a demà també hi ha avís per temperatura màxima extrema a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran, Berguedà, Solsonès, Bages, Anoia, Conca de Barberà, Alt Penedès, Alt Camp i Alt Empordà.

Davant les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, Protecció Civil ha demanat als ajuntaments que es prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat, respectant sempre els mesures de seguretat per la covid; i es tingui especial vigilància de les persones més vulnerables, com les més grans de 75 anys o persones amb discapacitat.

Protecció Civil ha recordat que cal hidratar-se molt sovint, evitar sortir al carrer en les hores de més insolació, que les persones que treballin a l'aire lliure es cobreixin el cap, que no es faci esport en les hores de més calor i que es visiti un cop al dia persones grans que viuen soles complint les mesures per reduir el risc de contagi per covid, entre d'altres.

Pel que fa a les temperatures, que els últims dies ja han anat pujant, a la Catalunya Central per a avui es preveu una màxima de 37 graus a Manresa, 36 a Igualada, 35 a Solsona, 34 a Berga i 33 a Moià. Ahir, la capital comarcal amb una màxima més alta a les comarques centrals va ser Igualada, amb 36 graus, seguida de Solsona amb 35,6 i Berga, on el termòmetre es va enfilar fins als 32,6 graus.