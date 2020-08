Detingut per conduir a 191 km/h a Balsareny

Els Mossos han denunciat un conductor que circulava a 191 km/h per la C-16, l'eix del Llobregat. El vehicle va ser interceptat per un radar muntat ahir a l'alçada de Balsareny, en un tram de la via on la velocitat màxima és de 120 km/h. Per aquest motiu, la policia es va sancionar amb una multa de 600 i la retirada de 6 punts del permís de conduir.