Un acusat de traficar amb drogues a Manresa s'enfronta a quatre anys de presó

L'Audiència de Barcelona jutjarà la setmana que ve un home de nacionalitat veneçolana i en situació irregular a l'Estat espanyol, E. A. J. V., acusat de traficar amb drogues a Manresa. L'home s'enfronta a una petició de quatre anys de presó per part de la fiscalia.

Segons recull l'escrit d'acusació provisional del ministeri públic, l'home va ser interceptat per la policia a l'alçada de la torre 4 de la Font dels Capellans de Manresa i portava tretze bosses que contenien un total de 21,89 grams de marihuana i una paperina amb 0,37 grams de cocaïna.

La droga, segons la fiscalia tenia un valor de 141,59 euros. A més, l'home portava a sobre una navalla.

La fiscalia demana per a ell una pena de quatre anys de presó i una multa de 424,77 euros per un delicte contra la salut pública. Tot i això, proposa que la pena de presó es pugui substituir per l'expulsió i la prohibició d'entrada a l'Estat espanyol durant un període de cinc anys.

La vista oral del judici està assenyalada per a dilluns de la setmana que ve a la secció setena de l'Audiència Provincial de Barcelona.