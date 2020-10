Foment contradiu la jutge i afirma que hi va haver negligència a l'accident de tren de Vacarisses

A les 6.15 hores del 20 de novembre del 2018 un despreniment de terra i roques va provocar l'accident ferroviari a la línia de Renfe de Manresa a Terrassa, a l'altura de Vacarisses, en què va morir un passatger i 49 persones van resultar ferides. L'abril passat, un any i mig després de l'accident i en plena pandèmia pel covid-19, el jutjat de Terrassa que ha investigat l'accident va arxivar la causa i va exculpar Adif.

Un informe del ministeri de Foment, però, contradiu la jutge i apunta deficiència i incompliment de la llei ferroviària. Un grup de víctimes, entre elles la família del finat, reclamen a l'Audiència de Barcelona que reobri el cas d'acord amb aquest dictamen perquè, segons la seva opinió, hi va haver una actitud negligent per la falta de manteniment i altres forats del mur de contenció paral·lel a la via.

El descarrilament va tenir lloc després de dies de pluges molt intenses i el tren va descarrilar en veure's sorprès per les roques i la terra que havien envaït la via. El jutjat que s'ha encarregat de les indagacions va donar per tancat el procés el 24 d'abril, alhora que va rebutjar la pràctica de noves diligències per aclarir el succés.

La jutge sostenia que l'acumulació d'aigua per les pluges caigudes va ser el que va originar el despreniment de terra i que el mur de contenció situat als peus de les vies «era adequat per al moment i finalitat que es va projectar» i «no presentava ni deficiències greus estructurals visibles, ni va ser descuidat en les diferents vigilàncies possibles, ni tampoc presentava símptomes externs de col·lapse que posteriorment va patir i va causar el sinistre». Per tant, no aprecia desatenció d'Adif, ni «imprudència, ni cap negligència», ni considera infringida cap norma.



Actuació en pluges i temporals

No obstant això, l'informe provisional de la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris del ministeri de Foment, a què ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7 i datat del maig, contradiu la jutge i assenyala que el descarrilament del comboi es va produir per «error de la infraestructura», causat per l'«enfonsament parcial d'un mur», i pel desbordament de la reixeta existents a la cuneta de la carretera C-58 per la pluja, el col·lapse de el sistema de drenatge, entre altres circumstàncies.

A més, el dictamen apunta l'incompliment de la llei del sector ferroviari respecte al manteniment i vigilància i inspecció del terreny adjacent a la via, «insuficiència» en les actuacions davant de temporals de pluges i la «inadequació» dels procediments d'inspecció.

El recurs contra l'arxiu presentat per la família de la víctima mortal, representada per l'advocat Ferran Marsol de despatx de Cristóbal Martell, desenvolupa aquestes deficiències i expressa que «s'han evidenciat greus infraccions del deure objectiu de cura per part d'Adif», a què atribueix una actitud negligent en el control de riscos. L'advocat posa en relleu l'«estrany» comportament de les portes del comboi, que van començar a obrir-se i tancar-se, «l'absoluta ineficàcia dels protocols a implementar en casos de fortes pluges», així com les ineficaces mesures de seguretat que tenia el mur de contenció, els defectes dels drenatges, tant d'aquest equipament, com els de la carretera C-58, entre altres consideracions.