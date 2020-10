Un aparatós accident de trànsit a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa

Un aparatós accident de trànsit va tenir lloc ahir al matí a Manresa. Dos turismes van xocar a la carretera del Pont de Vilomara, a l'altura dels números 131-141, i un dels vehicles va quedar bolcat al mig de la via. El conductor va resultar ferit, però en va sortir per ell mateix. El SEM el va traslladar a l'Hospital de Sant Joan de Déu.

L'altre conductor no va patir danys, segons fonts dels Bombers, que van enviar dues dotacions per atendre el sinistre. També s'hi van desplaçar dues patrulles de la Policia Local de Manresa per ordenar el trànsit i dues ambulàncies del SEM. L'accident, que es va produir al voltant de 2/4 d'11 del matí, va generar problemes de circulació i una gran expectació entre els vianants i els conductors de vehicles que el van presenciar.