La defensa qüestiona l'autoria d'uns whatsapps

? La defensa de l'acusada va posar en dubte l'autoria dels missatges de whatsapp que, segons va explicar l'exparella de la dona, li va enviar després de cometre el crim, i en els quals confessava l'autoria del crim (vegeu notícia principal). En el moment de l'exhibició de les proves, el lletrat va fer notar que en els missatges de la conversa entre l'acusada i l'exparella, al lloc on figura el remitent de la conversa, hi havia una imatge que ve per defecte quan no hi ha cap imatge de contacte i que al costat, en comptes del nom, hi havia una sola lletra. En canvi, en una altra conversa de l'acusada amb un altre testimoni, hi apareixia una imatge i el nom del contacte.

D'altra banda, la defensa de l'acusada va negar les acusacions de fiscalia (vegeu notícia principal) i va considerar que només eren amics i que anava al pis de Malet perquè vivia al pis de sota i li havien tallat la llum i l'aigua. L'advocat de la defensa també va argumentar que, la nit dels fets, víctima i acusada van veure's per consumir drogues però que l'acusada va marxar del pis deixant l'home sol per anar a un bar i a comprar droga. Amb la voluntat de compartir-la amb la víctima, l'acusada hauria tornat al pis, on hauria trobat la porta oberta i el mort.