S'incendia la xemeneia d'una casa a Castellar del Riu

Dues dotacions dels Bombers han treballat aquest dimecres a la nit en l'incendi d'una xemeneia a Castellar del Riu, al Berguedà, que no ha provocat danys personals. Segons fonts del cos d'emergències, el foc s'ha declarat a les 22.51 h a Cal Cabra, una casa de tres plantes ubicada al nucli de Llinars. A les 23.21 h ja s'havia extingit l'incendi però continuava havent-hi molta temperatura a l'interior de l'edifici, motiu pel qual els Bombers n'han fet una revisió amb càmera tèrmica i han comprovat que no hi havia danys estructurals causats pel foc.