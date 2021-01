Petició de 720 euros de multa per a l'acusat d'amenaçar el periodista Pere Fontanals

La fiscal demana una multa de 720 euros per a l'ultra espanyolista acusat d'amenaçar el periodista manresà i director de NacióManresa, Pere Fontanals, i el membre del CDR del Pont de Vilomara Abel Aguilar.

L'acusat hauria penjat a Facebook uns cartells amb les imatges de les víctimes on posava «Wanted» amb dades personals i laborals, i que també s'haurien compartit en pàgines espanyolistes, l'octubre del 2018.

En el judici, que es va celebrar ahir a Manresa, Fontanals va assegurar que arran de la publicació dels cartells va rebre trucades insultant-lo i amenaçant-lo. Va afegir que quan sortia al carrer i en l'exercici de la seva feina, es va sentir «molt coaccionat» i «amenaçat» i que també temia per la seva família.

Per la seva banda, Aguilar, que també va declarar en el judici, va assegurar que arran de la publicació del cartell amb la seva imatge va sentir «por» per ell i la seva família i pel que li pogués passar quan anava pel carrer. Va afegir que en el cartell «em van titllar de radical i a hores d'ara encara no he entès el perquè».

En la seva declaració, l'acusat va reconèixer que havia compartit els cartells amb les imatges de Fontanals i Aguilar a través del seu perfil de Facebook. Tot i admetre que havia compartit els cartells, l'acusat va negar que ell en fos l'autor i va assegurar que «en la informàtica soc un analfabet» i va afegir que les imatges compartides a través de les xarxes eren mems.

La fiscalia acusa el processat de dos delictes d'amenaces lleus i demana per cadascun dos mesos de multa, amb una quota diària de sis euros, que sumen un total de 720 euros.

Per la seva banda, la defensa de l'acusat va assegurar que «només són publicacions de mal gust», va considerar que no està provada l'autoria dels cartells per part del seu client i en va demanar l'absolució.