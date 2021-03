Arrestat per robar material per 50.000 euros en una empresa anoienca

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 19 de març un veí d'Igualada de 42 anys i de nacionalitat espanyola, com a presumpte autor d'un robatori amb força en una empresa de l'Anoia, la matinada de l'11 de març. Els lladres van sostreure 100 canonades, motors i un conjunt de màquina per un valor aproximat de més de 50.000 euros, part del qual va ser venut en una deixalleria. Els investigadors van identificar i detenir un dels presumptes lladres, a Igualada. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.