Presó provisional per a l'acusat de matar la seva exparella a Manresa

El Jutjat de Violència sobre la Dona de Manresa ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home que presumptament va matar la seva exparella dimecres al carrer de la Pau de la capital del Bages. L'arrestat va passar a disposició judicial ahir al migdia i la magistrada instructora del cas, després de l'interrogatori, va decidir el seu ingrés en un centre penitenciari pel delicte d'assassinat.

Fonts judicials assenyalen que el presumpte assassí no té antecedents per violència sexista. Els fets van tenir lloc dimecres al migdia, quan els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís que s'havia localitzat el cos sense vida d'una dona al seu domicili de Manresa. Diferents dotacions policials es van desplaçar fins al lloc dels fets, on van localitzar el cadàver de Jordina M. P., de 34 anys, amb signes evidents de violència. Tot i que no ha transcendit com s'hauria comès l'assassinat, fonts properes a la investigació indiquen que no va ser amb una arma blanc. La víctima tenia dues filles, de 4 i 7 anys.

La policia va arrestar l'exparella de la víctima, de 40 anys i de nacionalitat espanyola, com a presumpte autor dels fets. Després de cometre l'assassinat, l'home s'hauria intentat suïcidar i per aquest motiu va necessitar assistència mèdica i va ser traslladat a l'hospital Sant Joan de Déu.

Un cop recuperat de les ferides que es va autoinfligir, dijous va rebre l'alta mèdica i la responsable del Jutjat de Violència sobre la Dona de la capital del Bages el va interrogat ahir. La magistrada imputa a l'acusat un delicte d'assassinat i no d'homicidi, amb la qual cosa la lletrada ha vist, després de la investigació i els interrogatoris, que el presumpte autor dels fets no hauria provocat la mort accidentalment a la seva exparella, sinó que tenia la intenció d'acabar amb la vida.