Ferits els ocupants d'un vehicle en caure per un marge a Coll de Nargó

Dues persones que circulaven amb un turisme a Coll de Nargó van resultar ferides en caure per un marge del costat de la carretera. Els fets van tenir lloc ahir a un quart de 12 del matí, quan el vehicle amb el circulaven, un Nissan Qashqai, per la carretera C-14 en direcció a Andorra va caure pel marge, on hi ha un talús, segon van informar els Bombers.

A l'interior del cotxe hi havia dues persones de 63 anys i veïns d'Olesa de Montserrat i fins al lloc dels fets es van desplaçar dues dotacions dels Bombers, que no van haver de fer tasques d'excarceració perquè els ocupants no estaven atrapats. En primer moment, els ocupants van ser atesos pels equips mèdics desplaçats i després van ser evacuats a l'hospital de la Seu d'Urgell.