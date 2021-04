Preocupació al barri de la Parada per robatoris a l'interior de vehicles

Veïns del barri de la Parada de Manresa mostren la seva preocupació pels casos de robatoris a interior de vehicles en el darrer mig any. Asseguren que abans no succeïa i per aquest motiu mostren la seva inquietud, ja que hi ha mesos en què es produeix un robatori per setmana, segons detallen a aquest diari. La Policia Local i els Mossos d'Esquadra saben que s'hi han registrat casos, però no ho contemplen com un problemàtica greu i asseguren que a la capital del Bages hi ha hagut episodies més preocupants de robatoris a l'interior de vehicles en altres barris.

Una veïna, que prefereix no dir el seu nom, i la seva parella, que no viu amb ella, han estat víctimes en dies diferents. «Ara, després d'aquests experiències té cert temor de venir a veure'm», afirma preocupada pels casos que s'hi han registrat a la Parada. Ningú sap qui són els autors dels robatoris i, de fet, podrien ser diferents en totes les ocasions. Habitualment tenen lloc de nit i els propietaris dels cotxes se n'adonen l'endemà al matí, quan han d'anar a treballar o portar els fills a l'escola i veuen els vidres del vehicle trencats.

Una altra veïna de la Parada Vella, que tenia el cotxe estacionat al carrer Pep Ventura, explica que fa uns dos mesos es va trobar el vidre del darrera trencat. «No només és l'enrenou que suposa un fet així per trucar la policia, denunciar, arreglar el cotxe... Sinó també la sensació d'inseguretat que això suposa. Ara evito aparcar als carrerons petits», afegeix. A aquesta veïna finalment no li van robar res al comprovar que no hi havia cap objecte de valor.

Residents al barri que s'han posat en contacte amb aquest diari asseguren que els casos s'acumulen. Una altra veïna, a la que li van robar una bicicleta que tenia al carrer, ha parlat amb l'Ajuntament perquè està tipa de la situació. «A part, també fa falta més il·luminació a punts de La Parada Nova. Els Mossos ens contesten que és una situació que té lloc a tota la ciutat, però aquí abans no passava», afegeix. A part de vehicles amb vidres trencats, també els consta que han entrat a robar darrerament en un traster.

Els Mossos d'Esquadra expliquen que estan al cas de la inquietud dels veïns, però no hi han vist un increment significatiu de robatoris a la zona. A la Policia Local li consta que en setmanes molt concretes hi ha hagut uns quatre casos molt seguits, però insistixen que no es un barri amb molts problemes delictius.