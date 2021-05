Un nen de 7 anys, M.Y., veí de Manresa, va morir divendres al vespre en caure en un pou de la riera de Rajadell, a tocar del barri del Xup de Manresa, on resideix la família, que és d'origen magribí. Segons han informat els Bombers, l'alerta va arribar a les 20.17 hores. Es van activar quatre dotacions i també la unitat subaquàtica del Grup d'Actuacions Especials.

Els Mossos han informat aquest matí que l'infant anava acompanyat de dos nens més, també menors. Tots tres haurien marxat en bicicleta i la víctima s'hauria apropat a la riera i va relliscar. Sembla ser que la mare el va anar a buscar al casal del barri i li va ordenar que s'esperés mentre ella anava a recollir la germana petita del infant, però el nen va marxar amb dos amics que van passar per on era ell esperant-se. Quan va caure, els seus dos amics van anar a corrents a buscar als seus familiars per ajudar-lo, però ja no hi van ser a temps.

Un cop al lloc dels fets, un bomber va localitzar de seguida l'infant, el van poder treure i el van intentar reanimar juntament amb el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), però no ho van aconseguir. Ni els Mossos ni el SEM no han pogut concretar si la mort es va produir per ofegament -que sembla la causa més plausible- o perquè va rebre un cop al cap quan va relliscar.

En concret, l'accident es va produir en un pou que hi ha a la riera de Rajadell situat en el camí paral·lel a la riera que surt del pont del Xup i abans del gorg de les Escaletes, a la zona denominada dels Tres Salts, segons informació facilitada per la Policia Local de Manresa.

En total, a banda dels bombers, s'hi van desplaçar quatre unitats del SEM, amb personal de suport psicològic per a la família, cinc patrulles dels Mossos, que es van fer càrrec de les diligències judicials, i efectius de la Policia Local.