Un foc ha afectat aquest dilluns a la tarda l'edifici de l'antiga fàbrica Lemmerz de Manresa, ara Maxion Wheels, dedicada a la fabricació de llantes. L'incendi ha generat una gran columna de fum negre i espès que s'ha pogut veure des de bona part de la comarca del Bages.

Segons han informat els Bombers, han rebut l'avís a les 18.45 h i s'hi han desplaçat catorze dotacions fins a les instal·lacions que l'empresa ocupa al polígon del Pont Nou per aturar les flames, que han quedat controlades cap a les 20 h. A les 22:24h els bombers han donat el foc per extingit tot i que la previsió és que entre dues i tres unitats hi passin la nit per remullar l'espai i evitar revifalles.

Quan s'ha originat l'incendi hi havia unes 90 persones treballant a l'empresa, entre treballadors de planta i oficines, i han estat evacuades, sense que s'hagin hagut de lamentar danys personals.

Aturada de la producció

Segons fonts consultades per Regió7, el foc ha afectat quatre màquines on es fa l'assemblatge de les llantes. Es tracta de màquines de les quatre línies de producció que té l'empresa on es fan treballs de soldadura i s'hi treballa també matèries inflamables com olis i greixos. Arran de l'incendi, ja s'ha comunicat als treballadors que demà i demà passat no hauran d'anar a treballar i tampoc ho faran dijous i divendres quan ja estava prevista una aturada de la planta arran d'un expedient de regulació d'ocupació que ja s'havia pactat. Aquest expedient inclou un total de vint jornades d'aturada per al primer semestre d'aquest any i està motivat per l'alentiment del sector de l'automoció.

Vídeos gravats a l'interior mostren flames de dimensions considerables mentre operaris intenten apagar-les i fugen. L'olor de plàstic cremat ha arribat a algunes zones properes com Sant Joan de Vilatorrada, la zona del Congost i el barri de la Plaça de Catalunya de Manresa.