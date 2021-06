Dues persones han estat evacuada per inhalació de fum en un incendi que s'ha produït aquesta tarda en un bloc de pisos del carrer de la Canal de Manresa. L'incendi s'ha produït a l'habitació de comptadors del número 7 del carrer de la Canal i ha motivat un ampli desplegament dels bombers, que han desplaçat un total de cinc vehicles al lloc dels fets, encara que només n’hi han actuat quatre.

L’incendi ha afectat un comptador i a més a l’edifici hi ha hagut també una fuita d’aigua, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat. Alguns dels veïns de l’edifici s’han confinat al balcó del seu habitatge. Els bombers han rebut l'avís a les 19:21h i malgrat que a les 19:45 s'havia donat per extingit, passades les vuit hi ha hagut una petit represa que ràpidament s'ha extingit.

Els veïns s'han hagut de quedar confinats als seus habitatges i amb el foc ja extingit, els bombers juntament amb el SEM han revisat els habitatges per comprovar si algú estava afectat pel fum. Finalment, s'han evacuat dues persones.