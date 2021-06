Un incendi ha afectat aquesta passada matinada tres contenidors i dos vehicles al barri del Xup de Manresa. Segons han informat fonts dels bombers, a l’alçada del número 40 del Grup Pare Ignasi Puig, un foc s’ha iniciat en un contenidor i ha acabat afectant un contenidor que hi havia al costat i també ha cremat totalment un vehicle que hi havia estacionat just al costat.

El tercer contenidor, era un contenidor de rebuig que es trobava a uns 100 metres dels altres.

Els serveis d’emergències han rebut l’avís a les 4:19h de la matinada.