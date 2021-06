El jutjat penal 2 de Manresa jutjarà tres acusats que ja tenien diversos antecedents penals per un furt en un supermercat de Manresa. Els processats s’enfronten a penes que van des dels dos anys i un mes de presó fins als tres anys.

Segons l’escrit d’acusació, els fets es remunten al 14 d’agost del 2018, quan els tres acusats presumptament van sostreure diversos productes del supermercat que la cadena valenciana tenia a la carretera de Vic de Manresa valorats en 451,08 euros. Els processats haurien fet servir una bossa forrada amb alumini per evitar que l’alarma detectés els productes. Després del furt, els presumptes lladres van ser interceptats en un control a la C-58 en el qual es van poder recuperar tots els productes sostrets i també la bossa amb la qual se’ls van emportar de l’establiment.

La fiscalia acusa els processats d’un delicte de furt i d’un altre de pertinença a una organització criminal.

Per al primer dels acusats, D. A. C. que ja ha estat condemnat amb sentència ferma per un delicte contra la salut pública i un altre de pertinença a organització criminal, el fiscal demana 18 mesos de presó pel furt i un altre any per formar part de la banda criminal. Per a la segona de les acusades, J. F. C., amb condemnes fermes per delicte contra la salut pública, pertinença a organització criminal i furt, li demana dos anys de presó pel furt i un per formar part del grup criminal. Finalment, la tercera acusada, aC. H. L., que també té antecedents penals però no computables per aquest cas, s’enfronta a 18 mesos de presó per robar i a nou mesos més per formar part de la banda que presumptament va cometre el furt.

El judici està assenyalat per aquest matí al jutjat penal número 2 de Manresa.