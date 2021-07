Crema bosc, matolls i conreus a #Montmajor, a prop d'una explotació agrícola ja a tocar de #Viver i #Serrateix (avís 17.48 h) Hi som amb 14 dotacions #bomberscat, 3 d'elles aèries #MAER El foc ja no propaga (18.46 h) però hi ha petits focus secundaris de progressió molt lenta pic.twitter.com/rmfPI3bz6F