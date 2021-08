Veïns del carrer de l'Arquitecte Gaudí de Santpedor han fet una cassolada aquest dimecres al vespre per protestar per les molèsties que els genera un grup d'okupes que viuen al bloc del número 4. Expliquen que, des de fa més de dues setmanes, fan soroll de matinada i asseguren que ja fa dies que alerten a la policia sense que aquesta hi trobi una solució.

La concentració d'avui ha reunit una cinquantena de persones, s'hi han viscut moments de tensió i ha fet falta la mediació dels cossos de seguretat quan algun dels okupes s'ha encarat amb els veïns i s'han llançat gots, aigua i alguns altres objectes des de la finestra del pis conflictiu.