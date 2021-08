Els Mossos d'Esquadra van detenir a Sant Pere Sallavinera (Anoia) dimarts un home, de 53 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Toledo, com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària per circular direcció contrària i sota els efectes de l'alcohol.

Els fets van tenir lloc el 10 d'agost, pels volts de les quatre de la tarda, quan el Servei Territorial de Carreteres va alertar els Mossos que acabaven d'aturar un camioner que circulava en sentit contrari de la marxa per la carretera C-25, al punt quilomètric 111,5, al terme municipal de Sant Pere Sallavinera.

Quan els mossos van arribar i van parlar amb el conductor van detectar que mostrava signes evidents de trobar-se sota la influència de les begudes alcohòliques. Li van efectuar la prova d'alcoholèmia, la qual va donar un resultat positiu d'1,30 mg/l. Aquest resultat nonuplicava la taxa mínima permesa per conductors professionals, que és de 0,15 mg/l.

El conductor va quedar denunciat penalment per dos delictes contra la seguretat viària, conduir sota la influència de les begudes alcohòliques amb una taxa superior a 0,60 mg/l i per un delicte de conducció temerària. A més també se'l va denunciar per llençar una burilla per la finestra.

El vehicle portava càrrega amb destinació a França i va quedar immobilitzat. El denunciat va quedar citat per comparèixer davant del jutge al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Igualada.