Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns vuit homes, d’entre 20 i 35 anys, de nacionalitat albanesa, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública, un delicte de danys i pertinença a grup criminal per cultivar més de 18.000 plantes de marihuana en una zona boscosa de Guixers, al Solsonès.

A mitjans del mes de juliol es va tenir coneixement de la possible existència d’una plantació de marihuana prop del pantà de la Llosa del Cavall, dins del terme municipal de Guixers, situada en una zona boscosa de difícil accés.

Després d’unes primeres investigacions efectuades per la unitat d’Investigació i la corroboració per part de l’helicòpter dels Mossos, es va constatar que els autors dels fets haurien desbrossat i aplanat dues zones de bosc per instal·lar un cultiu extens de marihuana, aprofitant un ecosistema ideal i l’aigua del pantà de La Llosa del Cavall per regar la plantació.

Aquest dilluns de matinada es va dur a terme un dispositiu per intentar localitzar els responsables de la plantació on van participar agents de la unitat d’investigació de Solsona, efectius del Grup Especial d’Intervenció (GEI), de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), de la unitat Aquàtica, de la Unitat Canina, amb el suport de l’helicòpter dels Mossos.

Per arribar fins a la plantació, els agents van haver de caminar fins a sis quilòmetres i traspassar el riu de Valls. En arribar-hi, van localitzar 18.197 plantes de marihuana en diferents estats de creixement distribuïdes en dos camps de cultiu i 1.036 branques en procés d’assecament.

Entre aquests camps es van localitzar cinc tendes de campanya i una cuina feta artesanalment on hi havia nou homes, que serien els que presumptament farien les tasques de vigilants i de cultivadors de la plantació. Durant l’operatiu, un d’ells va aconseguir escapar bosc a través.

Cal destacar la preparació de tota una infraestructura de regadiu amb dos embassaments artificials, on emmagatzemaven l’aigua de la pluja i la que remuntaven des del pantà de la Llossa del Cavall a través d’una bomba d’aigua, per tal d’alimentar el sistema de reg per degoteig. Per altra banda, s’havien netejat i tallat un nombre considerable d’arbres i el sotabosc per crear els camps de cultiu.

La zona presentava una important deixadesa per acumulació d’escombraries, deixalles, plàstics, roba i estris per cultivar les plantacions, també per pernoctar-hi, cuinar, menjar i viure enmig del bosc de manera molt precària.

A causa de les dificultats orogràfiques del terreny, l’extracció de les plantes es va fer amb el suport d’un helicòpter.

Els detinguts, tots ells sense antecedents policials, passaran a disposició del Jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Solsona durant les pròximes hores.