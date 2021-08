El geolocalitzador d’un iPad i la col·laboració ciutadana permeten als Mossos recuperar en 24 hores les bosses de viatge robades a una parella de turistes italians que havia triat l’hotel La Freixera, de Solsona, per passar la nit de dimarts a dimecres.

L’incident va tenir lloc dimarts a la tarda quan els turistes italians van arribar a l’hotel de destí. Durant uns minuts, la parella va deixar l’equipatge a la moto, que havien estacionat a la porta de l’establiment, mentre feien el check-in. Els lladres van aprofitar aquest moment per robar les bosses, en les quals, entre d’altres, tenien medicaments i tot el material per canviar i preservar les lentilles que usen.

En adonar-se que els havien robat les bosses, la parella va indicar al propietari de l’hotel que podien seguir la pista dels lladres a través del geolocalitzador de l’iPad. El senyal els va portar a la plaça de Sant Joan, al centre de la població, molt propera al mateix hotel. El propietari de l’establiment, Joan Montraveta, i els turistes italians van avisar aleshores la Policia Local i els Mossos d’Esquadra, i els agents d’ambdós cossos van envoltar l’edifici.

Els Mossos van intentar entrar al pis on el geolocalitzador els indicava que hi havia l’iPad i on esperaven trobar les bosses sostretes, però es van trobar amb la negativa dels llogaters que hi viuen. Aleshores es va iniciar una acció de pressió. Els Mossos insistien que els donessin voluntàriament el material robat i els sospitosos d’haver comès el robatori (que eren dins del pis) negant-s’hi.

Veïns de la plaça de Sant Joan i clients d’establiments propers al lloc dels fets van col·laborar en la identificació dels suposats lladres. Els turistes italians van presentar denúncia davant dels Mossos d’Esquadra amb la intenció de dotar de més instruments la policia per si calia entrar per la força al domicili, mentre que diferents clients dels establiments van testificar explicant detalls sobre els joves que podien ser útils per a la investigació.

Després de tres hores d’estira-i-arronsa, els Mossos van entrar al pis en qüestió i van recuperar l’iPad i part del material. La resta la van lliurar els mateixos lladres l’endemà, quan els turistes ja havien marxat. Les seves pertinences a hores d’ara ja viatgen cap a Itàlia. Montraveta destacava ahir a aquest diari la importància de la col·laboració ciutadana i la voluntat d’oferir una bona imatge de Solsona.

Segons la policia catalana, l’autor del furt és un menor de la ciutat que en principi, quan els agents es van personar a la porta de casa, va negar els fets. Però el localitzador evidenciava on era l’aparell. La policia va detenir el menor i va ser quan va confessar haver-se endut les bosses dels turistes. Així, els agents van poder recuperar la resta de l’equipatge dels estiuejants.