El jutjat de primera instància i instrucció número 4 de Figueres ha citat pel proper divendres 10 de setembre una quinzena d’independentistes en el marc de la macrocausa pel tall de l’AP-7 a la Jonquera entre els dies 11 i 13 de novembre del 2019, i en la qual hi ha més de 200 persones investigades. Entre els citats en la vigília de la Diada Nacional hi ha sis manresans, segons ha explicat Bages pels Drets Civils a través d’un comunicat.

En aquest mateix comunicat, l’entitat fa una crida a la ciutadania a «estar atenta a les possibles convocatòries de suport» que convoqui, tan per aquest sis manresans ara citats pel tall de l’autopista en el marc de les protestes postsentència, com per altres veïns de la ciutat i la comarca que estan en el punt de mira de la justícia tant per aquest mateix cas com per altres causes contra l’independentisme.

Bages pels Drets Civils afirma que «la solidaritat és un deure que tenim envers aquelles persones que han lluitat per la llibertat del nostre país i contra les injustícies. La solidaritat ens fa més forts. I ajuda a posar en evidència el veritable caràcter autoritat d’aquest estat quan actua d’aquesta manera contra les dissidències».