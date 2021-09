Els propietaris de l’empresa anoienca Petromiralles, els germans Josep Maria i Pere Torrens, declararan previsiblement avui en el judici en el qual s’enfronten a 18 anys de presó per un frau en l’IVA de 147 milions d’euros entre els anys 2011 i 2013.

El judici havia de començar dilluns d’aquesta setmana a l’Audiència Nacional però les negociacions entre les parts davant la possibilitat d’arribar a un acord de conformitat va fer que s’ajornés l’inici de la vista oral. Finalment, però, no hi va haver acord i ahir va arrencar el judici amb les qüestions prèvies. En la sessió d’ahir, algunes defenses van intentar, sense èxit que es modifiqués l’ordre de les declaracions i fins i tot que se suspengués la vista oral perquè hi ha pendents algunes comissions rogatòries. El tribunal, en canvi, si que va admetre incorporar a la causa alguns documents que malgrat que havien estat aportats per les parts no s’hi havien afegit.