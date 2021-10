Els Bombers de la Generalitat van haver d'apagar aquest dimarts un incendi de 200 metres quadrats de sotabosc proper a la via del tren per on circula la línia de Rodalies R4, que connecta Manresa amb Sant Vicenç de Calders.

Dues dotacions van haver de treballar per apagar el foc que es va declarar al Polígon Industrial Can Tries, a Viladecavalls. Renfe va haver de tallar la línia de tren en ambdós sentits entre Terrassa i Castellbell i el Vilar.