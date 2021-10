Desallotgen 11 persones d'un restaurant a Monistrol de Montserrat per la mala combustió d'una xemeneia. Els fets han tingut lloc a un establiment situat al carrer Sant Joan del municipi i d'entre les persones ateses hi havia un nadó de cinc mesos, segons ha explicat Bombers. Totes elles han estat ateses pel SEM i han presentat valors molt lleus d'intoxicació i no han necessitat ser traslladats a l'hospital. Els bombers han rebut l'avís a les 15 h i s'hi han desplaçat amb quatre dotacions.

